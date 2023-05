Randonnée barbecue Rue André Piégu, 14 mai 2023, Bueil-en-Touraine.

Les Traigniers de Pernay organisent une randonnée barbecue le 14 mai 2023 ! Moment convivial garanti ! Inscription obligatoire..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 13:00:00. 2 EUR.

Rue André Piégu

Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Traigniers de Pernay organize a barbecue on May 14, 2023! A friendly moment guaranteed! Registration required.

Los Traigniers de Pernay organizan una barbacoa el 14 de mayo de 2023 ¡Un momento de convivencia garantizado! Inscripción obligatoria.

Die Traigniers de Pernay organisieren am 14. Mai 2023 eine Grillwanderung! Geselliger Moment garantiert! Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-17 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan