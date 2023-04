Randonnée pédestre Bueil-en-Touraine Rue André Piégu, 29 avril 2023, Bueil-en-Touraine.

Nous vous attendons nombreux pour la randonnée pédestre de Bueil-en-Touraine le samedi 29 avril ! 3 parcours disponibles : 8,12 et 18 kms. Rendez-vous à 8h30 au parking de la Salle Piégu !R Ravitaillement et apéro offert !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . 3 EUR.

Rue André Piégu

Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



We are waiting for you for the walking tour of Bueil-en-Touraine on Saturday, April 29th! 3 courses available : 8,12 and 18 kms. Meeting point at 8:30 am at the Salle Piégu parking lot ! Refreshments and aperitif offered !

Le esperamos el sábado 29 de abril en la marcha de Bueil-en-Touraine 3 recorridos disponibles: 8,12 y 18 kms. Punto de encuentro a las 8.30 h en el aparcamiento de la Salle Piégu ! Refrescos y aperitivo ofrecidos !

Wir erwarten Sie zahlreich bei der Wanderung in Bueil-en-Touraine am Samstag, den 29. April! es stehen 3 Strecken zur Verfügung: 8,12 und 18 kms. Treffpunkt um 8:30 Uhr auf dem Parkplatz der Salle Piégu!R Verpflegung und Aperitif werden angeboten!

Mise à jour le 2023-04-07 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan