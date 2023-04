Omelette géante 6 Rue du 14 Juillet, 15 avril 2023, Budos.

Venez partager notre Omelette Géante le samedi 15 avril 2023 à 19h30 !

Soirée animée avec DJ.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

6 Rue du 14 Juillet Salle polyvalente

Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and share our Giant Omelette on Saturday, April 15, 2023 at 7:30 pm!

Animated evening with DJ

¡Ven a compartir nuestra Tortilla Gigante el sábado 15 de abril de 2023 a las 19:30h!

Velada animada con DJ

Kommen Sie am Samstag, den 15. April 2023 um 19:30 Uhr zu unserem Riesen-Omelette!

Animierter Abend mit DJ

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Cadillac-Podensac