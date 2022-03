BUDO. Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu Salle Polyvalente la Couronne Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

BUDO. Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu Salle Polyvalente la Couronne, 3 avril 2022, Martigues. BUDO. Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu

Salle Polyvalente la Couronne, le dimanche 3 avril à 09:00

Programme : ———– **10h00 :** ***** _Compétitions individuelles_ – Poussins, Pupilles et Mixte – Minimes filles et garçons – Cadettes, Cadets – Juniors filles et garçons **14h00 :** ***** _Compétitions individuelles_ – Seniors filles et garçons, Vétérans ***** _Compétitions par équipes et Katas individuels_ – Enfants: Poussins / Pupilles – Avenir: Benjamins / Minimes – Jeunes: Cadets / Juniors – Adultes: Seniors / Vétérans **16h00 :** Remise des récompenses Localisation ————

Entrée Libre

Le Budo Club Martigues organise la Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu, catégorie Poussins à Vétérans Salle Polyvalente la Couronne martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Salle Polyvalente la Couronne Adresse martigues Ville Martigues lieuville Salle Polyvalente la Couronne Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Salle Polyvalente la Couronne Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

BUDO. Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu Salle Polyvalente la Couronne 2022-04-03 was last modified: by BUDO. Coupe de Provence FFKDA de Taï Jitsu Salle Polyvalente la Couronne Salle Polyvalente la Couronne 3 avril 2022 Martigues Salle Polyvalente la Couronne Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône