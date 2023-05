FESTIVAL DE LA MATIÈRE 9 rue du moulin, 20 août 2023, Buding.

Cinq artistes venus des 4 coins de la France réaliseront sous vos yeux une oeuvre sur le thème « Les lettres de mon moulin ». Au programme de cette semaine inédite, des ateliers tous les après-midi pour s’initier à la sculpture.. Tout public

Vendredi 2023-08-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-26 18:00:00. 0 EUR.

9 rue du moulin Parc de la Canner

Buding 57920 Moselle Grand Est



Five artists coming from the 4 corners of France will realize under your eyes a work on the theme « Letters from my mill ». In the program of this new week, workshops every afternoon to learn about sculpture.

Cinco artistas de los cuatro rincones de Francia crearán una obra de arte sobre el tema « Les lettres de mon moulin ». El programa de esta semana única incluye talleres todas las tardes para aprender escultura.

Fünf Künstler aus ganz Frankreich werden vor Ihren Augen ein Werk zum Thema « Les lettres de mon moulin » (Die Briefe meiner Mühle) anfertigen. Auf dem Programm dieser ungewöhnlichen Woche stehen jeden Nachmittag Workshops, in denen Sie sich in die Bildhauerei einführen lassen können.

