CANNER LAND 9 rue du moulin, 2 juillet 2023, Buding.

Bientôt les vacances d’été… pour fêter ce moment, sports en délires pour tous et structures gonflables pour les plus petits.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. 0 EUR.

9 rue du moulin Parc de la Canner

Buding 57920 Moselle Grand Est



Soon the summer vacations… to celebrate this moment, sports in delirium for all and inflatable structures for the smallest.

Se acercan las vacaciones de verano… para celebrar este momento, deportes divertidos para todos y estructuras hinchables para los más pequeños.

Bald sind Sommerferien… um diese Zeit zu feiern, gibt es verrückte Sportarten für alle und aufblasbare Strukturen für die Kleinsten.

Mise à jour le 2023-05-12 par MOSELLE ATTRACTIVITE