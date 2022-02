Budget participatif – Réunion d’information pour les bénévoles planteurs le kiosque Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

le kiosque, le mercredi 23 février à 18:30

Vous avez voté nombreux pour cette première édition du Budget participatif cantepien. Parmi les projets lauréats, la forêt Miyawaki, dont la plantation va bientôt débuter, sur une surface de 150 m² au centre de la promenade du Blosne. Au-delà de ses vertus écologiques, ce projet de Mini-forêt est un projet de participation citoyenne et de création de lien social autour de ces plantations et de son entretien les trois premières années. La plantation est prévue le samedi 12 mars. **Avant cela, une réunion d’information aura lieu pour les bénévoles planteurs, le mercredi 23 février à 18h30 au Kiosque.** ### **Il est encore temps de nous rejoindre !** Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Envoyez un mail à [democratieparticipative@ville-chantepie.fr](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr)

