Budget participatif – point de vote Hôtel de Ville Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 10h à 18h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Le budget participatif est un dispositif de participation citoyenne qui permet aux parisiens de proposer des projets pour leur quartier, leur arrondissement ou encore leur ville. Cette année, en février, 2565 projets ont été déposés puis après étude des services techniques de la Ville, 217 projets sont soumis au vote lors de cette édition 2021. La période de vote aura lieu du 9 au 28 septembre sur l’ensemble du territoire parisien. La mission des Volontaires de Paris sera d’informer les Parisiennes et les Parisiens sur le dispositif, les différentes étapes du budget participatif et les projets soumis au vote en lien avec les équipes de vacataires qui elles seront chargées de faire procéder au vote. Vous ferez voter les parisien.ne.s lors des Journées Européennes du Patrimoine dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Événements -> Autre événement Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

