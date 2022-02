Budget participatif – Plantation d’une mini-forêt Miyawaki Mini-forêt Miyawaki Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Vous avez voté nombreux pour cette première édition du Budget participatif cantepien. Parmi les projets lauréats, [la forêt Miyawaki](https://budget-participatifchantepie.fr/projets/mini-foret-miyawaki/), dont la plantation va bientôt débuter, sur une surface de 150 m² au centre de la promenade du Blosne. Au-delà de ses vertus écologiques, ce projet de Mini-forêt est un projet de participation citoyenne et de création de lien social autour de ces plantations et de son entretien les trois premières années. **La plantation est prévue le samedi 12 mars.** ### **Il est encore temps de nous rejoindre !** Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ? Envoyez un mail à [[democratieparticipative@ville-chantepie.fr](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr)](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr)

Ouvert à tous

Rejoignez-nous dans ce projet ! Mini-forêt Miyawaki Promenade du Blosne, 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

