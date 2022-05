Budget participatif – Forum des idées Place des Marelles Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Budget participatif – Forum des idées

Place des Marelles, le samedi 14 mai

Vous avez une idée ? Nous sommes là pour vous aider à en faire un projet. Rendez-vous samedi 14 mai, place des Marelles et place Rosa Parks de 9h30 à 12h30, pour échanger avec le Comité de suivi, les élu·e·s et les porteurs de projets 2021. L’occasion de faire le plein d’idées, de conseils, et d’affiner vos projets. Pour toutes questions : [democratieparticipative@ville-chantepie.fr](mailto:democratieparticipative@ville-chantepie.fr)

Place des Marelles, 35135 Chantepie

2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T12:30:00

