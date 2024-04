Budget participatif : 26 lettres pour conter notre quartier du Port Boyer, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 16:15 – 18:00

Gratuit : non

Participez à l’inauguration du parcours de l’Abécédaire de Port Boyer. L’Abécédaire est le fruit d’un travail mené par des enseignantes et élèves de l’école maternelle du Port Boyer, des élèves du collège Rutigliano et des personnes des résidences autonomie du Croissant et de Port Boyer. Programme 16h15 : Rendez-vous à l’école Port Boyer 16h30 : Départ de la déambulation avec Mme Elsé & Cie et la fanfare River Swing 17h30 : mot des organisateurs et goûter à la lettre « O » Cliquez ici pour agrandir l’image.



