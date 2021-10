Paris L'international île de France, Paris Buddy Rds Party : Vision 3D + Renard Empaillé + Guest L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 octobre 2021

Le trio franco-belge Vision 3D mélange le punk et le garage avec une énergie débordante. Buddy Records et l'International présentent: Vision 3D (Tournai) Le trio franco-belge mélange le punk et le garage avec une énergie débordante. Leur premier album est sorti chez Belly Button Records / Six Tonnes de Chair / Wake On Fright. Le second arrive très bientôt. https://sixtonnesdechairrecords.bandcamp.com/album/vision-3d Renard Empaillé (Paris) Un concert de Renard Empaillé, c'est plutôt punk et surtout un beau bazar. Leur premier EP est sorti en k7 chez Buddy Records. L'international 5 rue Moret Paris 75011

