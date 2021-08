Paris L'international île de France, Paris Buddy Rds Party: Sinaïve + Foune Curry + La Houle L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Buddy Rds Party: Sinaïve + Foune Curry + La Houle L'international, 3 septembre 2021, Paris.

de 20h à 23h

Quatuor shoegaze strasbourgeois, Sinaïve a en l’espace de trois EPs fait sa réputation dans l’underground français En l’espace de trois EPs, Sinaïve a fait sa réputation dans l’underground français. Le groupe strasbourgeois cultive des compositions dont la force réside dans leur originalité, les démarquant ainsi au sein de la faune rock hexagonale: une musique qui retrouve une touche contestataire et un parti pris sur la société actuelle, loin des thèmes remâchés ou du simple défouloir de décompression sans fond. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

