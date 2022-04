Buddy Rds Party : Low Life + Oi Boys + Entracte Twist Petit Bain, 11 juillet 2022, Paris.

Le lundi 11 juillet 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Sur place : 15 EUR Prévente : 12 EUR

Low Life (punk, Sydney) :

Depuis 2010, la troupe distribue les claques soniques à la Christian Death avec le culte Dogging qui a été saigné dans nos enceintes jusqu’au tout récent “From Squats to lots; The Agony & XTC of Low Life”. Cette profession de foi, venez la recevoir en pleine face.

Oi Boys (punk, Metz) :

Oi Boys c’est un duo de street wave de Metz, un synthé trouvé en brocante, une jolie guitare baryton, une basse et une boite à rythme de mauvaise facture et deux chants qui racontent les noirceurs de nos nuits. Formule à quatre pour le live avec un côté plus punk.

Entracte Twist (punk, Paris) :

Entracte Twist, une chanson puis un groupe. Fin 2014, né de rencontres entre Lyon et Strasbourg (où quatre des membres du groupe jouaient dans différentes formations), il n’est, au départ, encore question que de d’être « le miroir de nos obsessions musicales », de Metal Urbain en passant par Suicide, avec déjà en tête le chant en français, trait distinctif quand on pratique un rock élancé et nerveux dans l’Hexagone.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://petitbain.org/events/buddy-rds-party-low-life-oi-boys-entracte-twist/ https://www.facebook.com/events/1141450259935405/ https://www.facebook.com/events/1141450259935405/ https://billetterie.petitbain.org/evenement/11-07-2022-20-00-low-life-entracte-twist-oi-boys?fbclid=IwAR3MJ8mIIavtFMzj4cZ_Lp5ja4PvA2yEp8-kUUsoUYcXATXyEyrbOMXziZw

Buddy Rds Party : Low Life + Oi Boys + Entracte Twist