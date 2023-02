Buddy Guy – Damn Right Farewell L’OLYMPIA, 11 juillet 2023, PARIS.

Buddy Guy – Damn Right Farewell L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-07-11 à 20:00 (2023-07-11 au ). Tarif : 74.0 à 206.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente BUDDY GUYDAMN RIGHT FAREWELL À la tête d’un répertoire riche de grands succès, Buddy Guy est devenu l’une des références du blues. A 86 ans, le multi-récompensé de Grammy Awards est désormais prêt à se retirer de la scène et fera ses adieux à son public lors d’une ultime tournée baptisée Damn Right Farewell Tour. Avec Buddy Guy, le blues ne ment jamais. Alors qu’il vient tout juste de dévoiler son nouvel album, The Blues Don »t Lie, le guitariste se lancera dans une grande tournée dès le mois de février aux États-Unis. Buddy Guy aime être accompagné d’autres talents, on note d’ailleurs la présence de Mavis Staples, Elvis Costello et James Taylor dans ce dernier album. Après un concert à la salle Pleyel en 2018, Buddy Guy est de retour pour un concert exceptionnel à L’Olympia le 11 juillet 2023 avec Tom Hambridge en première partie. Retrouvez-le également au festival Cognac Blues Passions le 8 juillet 2023. Le guitariste promet de jouer ses plus grands succès tels que We Go Back ou encore Slow Blues en plus des nouvelles pistes proposées dans The Blues Don’t Lie. Réservations P.M.R. : 01 47 42 94 88 Buddy Guy

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

