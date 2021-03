Paris EN LIGNE Paris Budapest, New York EN LIGNE Paris Catégorie d’évènement: Paris

Budapest, New York

du lundi 8 mars au samedi 11 décembre à EN LIGNE

Dans ce jeu en ligne gratuit, vous êtes invité à vous plonger dans le Budapest du début du XXe siècle et à résoudre une affaire criminelle survenue au célèbre café littéraire New York. Qui est le meurtrier, quel est son mobile ? ? Votre enquête, qui vous conduira dans cette métropole alors en effervescence, provoquera sans doute chez vous une certaine nostalgie…

Entrée libre

Jeu d'enquête littéraire EN LIGNE

