Bucraá Circus – El Gran Final Parc du Petit Bois – St Gilles, 4 août 2021-4 août 2021, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Bucraá Circus – El Gran Final

Parc du Petit Bois – St Gilles, le mercredi 4 août à 21:30

Spectacle de rue, de clown contemporain et théâtre gestuel pour tout public. Deux clowns se retrouvent au bout de 30 ans pour terminer un spectacle interrompu par le commencement d’une guerre civile juste avant leur grand acte final. Le conflit les avait obligés à suivre des chemins séparés et à perdre tout contact. À présent, de nouveau ensemble après leurs périples individuels et luttant pour survivre avec un corps vieilli, ils décident de conclure leur “grande final”. Un hommage au métier de clown au cours duquel s’établit un dialogue avec le spectateur en partant des émotions et où les mots sont de trop. « Le Gran Final est un spectacle de clown contemporain à l’esthétique classique qui vous invite à plonger dans leurs univers. Une esthétique et une mise en scène d’une extrême minutie et d’une beauté incontestable. Un drame qui ne laisse personne indifférente et un « Grand Final » qui ne peut être révélé, il faut le vivre.

Sur inscription

Spectacle de clown contemporain

Parc du Petit Bois – St Gilles 33 Rue de Beaufort, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T21:30:00 2021-08-04T22:25:00