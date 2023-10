Téléthon : Bucket’s Auberge Inn Bucket’s Auberge Inn Montazeau, 8 décembre 2023, Montazeau.

Montazeau,Dordogne

1€ reversé sur les repas servis le week-end du Téléthon au Bucket’s Auberge Inn.

Les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 1 euro sera reversé au Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson 2023 sur les repas servis au Bucket’s Auberge Inn de Montazeau à réserver au 09 83 43 14 41..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Bucket’s Auberge Inn Le bourg

Montazeau 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1? donated on meals served on Telethon weekend at Bucket?s Auberge Inn.

On Friday December 8, Saturday December 9 and Sunday December 10, 1 euro will be donated to the Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson 2023 on meals served at the Bucket?s Auberge Inn in Montazeau. For reservations, call 09 83 43 14 41.

1? donado en las comidas servidas durante el fin de semana del Telemaratón en Bucket’s Auberge Inn.

El viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre, se donará 1 euro al Téléthon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson 2023 de las comidas servidas en el Bucket’s Auberge Inn de Montazeau. Las reservas deben hacerse llamando al 09 83 43 14 41.

1? auf alle Mahlzeiten, die am Telethon-Wochenende im Bucket?s Auberge Inn serviert werden.

Am Freitag, den 8., Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember geht 1 Euro auf die im Bucket?s Auberge Inn in Montazeau servierten Mahlzeiten an den Telethon Cantonal Pays de Montaigne et Gurson 2023. Bitte reservieren Sie unter 09 83 43 14 41.

Mise à jour le 2023-10-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides