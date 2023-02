BUCK THE WORLD & YES -CIE MASSALA ESPACE CULTUREL BORIS VIAN, 12 avril 2023, LES ULIS.

BUCK THE WORLD & YES -CIE MASSALA ESPACE CULTUREL BORIS VIAN. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

BUCK THE WORLD & YËS Double programme 1ère partie : Buck the worldLe Krump est une danse de la rue, d’émotion, énergique et vivante. En l’invitant sur scène cette danse à la fois très codifiée et spontanée rentre dans une écriture scénique et s’ouvre à de nouveaux horizons, c’est l’évolution de la Danse qui se poursuit. 2ème partie : YËS – cie MassalaYanice et Sébastien sont danseurs, mais aussi experts en sifflements et en beatbox. L’un a avalé une pile dynamo quand il était enfant, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille, dans son coin. Leurs différences vont les lier en un duo exalté, empreint d’humour et de poésie, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui vous transportent ailleurs. Cie Massala Cie Massala

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL BORIS VIAN LES ULIS ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE Essonne

BUCK THE WORLD & YËS

Double programme

1ère partie : Buck the world

Le Krump est une danse de la rue, d’émotion, énergique et vivante. En l’invitant sur scène cette danse à la fois très codifiée et spontanée rentre dans une écriture scénique et s’ouvre à de nouveaux horizons, c’est l’évolution de la Danse qui se poursuit.

2ème partie : YËS – cie Massala

Yanice et Sébastien sont danseurs, mais aussi experts en sifflements et en beatbox. L’un a avalé une pile dynamo quand il était enfant, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille, dans son coin. Leurs différences vont les lier en un duo exalté, empreint d’humour et de poésie, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui vous transportent ailleurs.

.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici