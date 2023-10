THE ELECTRIC DUKES BUCK MULLIGAN’S Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

THE ELECTRIC DUKES Samedi 25 novembre, 21h00 BUCK MULLIGAN’S

The Electric Dukes, un quartet qui explore les liens étroits unissant la Soul et le Blues. Soulful !

Facebook

Vidéo

BUCK MULLIGAN’S 12 rue du Château, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/theelectricdukes »}, {« data »: {« author »: « Electric Dukes », « cache_age »: 86400, « description »: « THE ELECTRIC DUKESnNinety-nine and a half (Cropper / Floyd / Pickett)nnJakez Rolland : chant, guitarenNicolas Deshayes : guitarenArnaud Gobin : bassenCyril Durand : batteriennYEAH NANTES YOU GOT SOULnLive au Ferrailleur (Nantes) / 14 avril 2023 / Images : Romain Suire », « type »: « video », « title »: « THE ELECTRIC DUKES – NINETY-NINE AND A HALF », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/09oo4-8wCv0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=09oo4-8wCv0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGMoNIsjxeZPn6DvS9KQ9LA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/09oo4-8wCv0?si=t7QJYEyP029M3-GK »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

soulful Soul Blues