Samedi 27 novembre, 21h00 LITTLE FAT LIVER * Little Fat Liver est un trio de blues rock originaire de l’ouest de la france. Formé en 2019 par Olivier Lemaitre à la guitare et au chant et par Martin Bien à la batterie, le groupe évolue quelques temps en duo avant d’être rejoint par Nicolas Martin au piano éléctrique. Portés par leur amour pour le hill country blues du nord du Mississipi, les trois musiciens insufflent dans leur musique un mélange de rock’n’roll grass et de blues hypnotique. https://m.facebook.com/littlefatliver/?__tn__=%2Cg https://little-fat-liver.jimdosite.com/ *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

