Nantes BUCK MULLIGAN'S Loire-Atlantique, Nantes TAMPA ROAD BUCK MULLIGAN’S Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TAMPA ROAD BUCK MULLIGAN’S, 26 novembre 2021 21:00, Nantes. BUCK MULLIGAN’S.

Vendredi 26 novembre, 21h00 TAMPA ROAD * Tampa Road est un projet créé en septembre 2020 à Nantes. Solenne Schumann (chant), François Nicolleau (guitare), Bruno Denis (orgue) et David Avrit (batterie) rendent hommage aux voix féminines de la soul. » https://www.instagram.com/tamparoad/ *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h30

* BUCK MULLIGAN’S 12 rue du Château, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BUCK MULLIGAN'S Adresse 12 rue du Château, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville BUCK MULLIGAN'S Nantes