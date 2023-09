Atelier horloger chez Bucherer Bucherer Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Une immersion au cœur de l’infiniment petit à travers le mécanisme d’un mouvement mécanique manuel avec un horloger Bucherer.

Renseignements et inscription sur : evenementparis@bucherer.com

Entreprise familiale fondée en 1888, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et joaillières les plus riches de tradition en Europe, et s'est construite ces 130 dernières années une renommée d'exclusivité grâce à une gamme de bijoux exceptionnelle et à des créations primées.

En avril 2013, la Maison Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 34 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

@Bucherer