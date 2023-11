Concert Symphonique THEATRE DES ARCADES DE BUC Catégories d’Évènement: Buc

Yvelines Concert Symphonique THEATRE DES ARCADES DE BUC, 4 mai 2024, BUC. Concert Symphonique THEATRE DES ARCADES DE BUC. Un spectacle à la date du 2024-05-04 à 20:30 (2024-05-04 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. Gratuit pour les moins de 3 an(s) Par l’Orchestre Symphonique du campus d’Orsay sous la Direction de Martin Barral Programme : « Jazz suite » de Tsfasman : soliste, Lohann Fourmental, piano « Un Américain à Paris » de Gershwin « Summertime » extrait de « Porgy and Bess » de Gerswhin (version orchestrale) Et d’autres surprises ! Durée : 1h15-1h30 sans entracte Tout public Votre billet est ici THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines 14.0

