« Libertad » – Astor Piazzolla – L’Etonnant Voyage d’un Homme THEATRE DES ARCADES DE BUC. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30 (2024-04-06 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 3 an(s) Par le Duo Intermezzo Marielle Gars – piano et Sébastien Authemayou – bandonéon À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla (1921), Sébastien Authemayou et Marielle Gars ont signé un livre-disque événement, Libertad : la première biographie complète en musique du maestro jamais écrite et publiée en France aux Éditions Parole. Pour ce projet ambitieux et unique au monde, les deux musiciens ont reçu le prestigieux Prix Coup de Cœur 2021 de l’Académie Charles Cros. Libertad est un voyage au cœur de l’art d’Astor Piazzolla. Tout au long de leur concert, les deux artistes vous conteront l’histoire de ce passionné, son engagement artistique sans faille, ses bonheurs, ses doutes, son incroyable liberté… Salués par la presse internationale pour leur travail qui a été soutenu par la famille et la Fondation Piazzolla de Buenos Aires, Marielle Gars et Sébastien Authemayou proposent une version novatrice de cette œuvre. Leurs arrangements vous transporteront directement en Argentine. Bon voyage ! « Sublime ! » TSF Jazz « Raffinement et émotion » La Salida « Passionnant » Europe 1 Durée : 1h30 Tout public

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines

