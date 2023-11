Oper’a Buc – 1ère Edition THEATRE DES ARCADES DE BUC, 30 mars 2024, BUC.

Oper’a Buc – 1ère Edition THEATRE DES ARCADES DE BUC. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 20:30 (2024-03-30 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Par la troupe Opera Classica Europa Sous la direction artistique de Michael Vaccaro La troupe Opera Classica Europa vient présenter un nouveau spectacle sur mesure au Théâtre des Arcades, une soirée sous le signe du chant lyrique et de la musique classique. Au programme, les plus belles mélodies des Contes d’Hoffman de Jacques Offenbach. Cet opéra fantastique est inspiré des contes de l’écrivain romantique allemand E. T. A. Hoffmann. C’est aujourd’hui l’un des opéras français les plus représentés dans le monde. Avec l’orchestre The Virtuosi Bunenses. Avec Isabelle Ange, Richard Rittelmann, Anaïs Yvos et bien d’autres… Michael Vaccaro, fils d’un ténor italien, musicien dès l’âge de 6 ans, consacre sa vie au chant et à l’opéra en particulier. Amoureux de la musique classique, il produit et donne des opéras et des concerts à travers le monde avec la troupe Opera Classica Europa, en particulier dans des lieux historiques. Durée : Environ 2x50mn + 30 mn entracte À partir de 5 ans

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines

14.0

EUR14.0.

