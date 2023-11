Gaspard Dehaene THEATRE DES ARCADES DE BUC, 16 mars 2024, BUC.

Gaspard Dehaene THEATRE DES ARCADES DE BUC. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2024-03-16 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Gratuit pour les moins de 3 an(s) Né en 1987, après ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, Gaspard Dehaene obtient son Master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans les classes de Bruno Rigutto et Denis Pascal. Admis ensuite au Mozarteum de Salzbourg auprès de Jacques Rouvier, il approfondit son art avec Rena Shereshevskaya à l’École Normale de Musique, et obtient parallèlement son Master d’accompagnement vocal dans la classe d’Anne Le Bozec au CNSMD de Paris. Lauréat du prix Pro Musicis, du Concours International de San Sebastian, Piano Campus, Grand Prix du Concours Alain Marinaro, Gaspard Dehaene se produit dans de nombreux festivals en France ainsi qu’à l’étranger : Europe, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Chine, Japon, Russie, États-Unis, Canada… Il a à son actif plusieurs expériences en Concerto sous la baguette de chefs tels que Dmitry Liss, Elena Schwarz, Mihhaïl Gerts, Flavien Boy, avec différents orchestres dont le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre Philharmonique de l’Oural et l’Orchestre Pasdeloup. Chambriste passionné partageant la scène avec P. Génisson, R. Guyot, S. Païdassi, V. Julien-Laferrière, G. Caussé… Particulièrement sensible au répertoire du Lied et de la Mélodie, il est lauréat de la fondation Orsay-Royaumont au sein de laquelle il collabore avec la mezzo-soprano Victoire Bunel. Son troisième enregistrement solo, dédié à Chopin et intitulé « alla Mazur » est sortie en janvier 2022. Gaspard Dehaene est l’assistant de Rena Shereshevskaya à l’École Normale Alefred Cortot à Paris. Programme : Schubert, 2 impromptus opus 142 Chopin, Berceuse opus 57 Barcarolle opus 60 Polonaise Fantaisie opus 61 Brahms, sonate n°3 opus 5 en fa mineur Durée : 1h30 sans entracte Tout public Gaspard Dehaene Gaspard Dehaene

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines

