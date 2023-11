Le Journal d’un Fou de Gogol – 14èmes Rencontres Théâtrales De Buc THEATRE DES ARCADES DE BUC, 1 février 2024, BUC.

Le Journal d’un Fou de Gogol – 14èmes Rencontres Théâtrales De Buc THEATRE DES ARCADES DE BUC. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:30 (2024-02-01 au ). Tarif : 4.0 à 4.0 euros.

Par le Collectif Voix des Plumes Aksenty Ivanovitch Poprichtchine, discret fonctionnaire de Pétersbourg, a bien du mal à trouver sa place dans le monde : il vit seul avec sa domestique, et ses amours et ses ambitions sont contrariées par sa maladresse et sa distraction. Il s’invente alors une vie nettement plus enviable, jusqu’à perdre tout contact avec la réalité et s’imaginer roi d’Espagne. La plus drôle et la plus touchante des Nouvelles de Pétersbourg, de Nikolaï Gogol, adaptée sur scène pour 3 personnages : Poprichtchine, sa domestique Mavra et un pianiste qui accompagne par des morceaux de Prokofiev cette surprenante ascension vers la folie. Adaptation française et mise en scène : Ronan Rivière D’après la traduction de Louis Viardot Musique de Sergueï Prokofiev Avec : Ronan Rivière, Amélie Vignaux Au piano : Olivier Mazal Scénographie : Antoine Milian Lumières : Marc Augustin-Viguier Une production du Collectif Voix des Plumes. Avec le soutien de la ville de Versailles et du Mois Molière. Durée : 1h15 À partir de 12 ans

Votre billet est ici

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines

4.0

EUR4.0.

Votre billet est ici