Après un grand succès auprès de son public bucois et des environs qui a demandé à ce qu’il revienne, Alain Choquette sera de retour à Buc avec « La mémoire du temps ».Vous aurez la primeur des nouveautés et changements apportés à ce spectacle qui sera son dernier grand tour de piste après 35 ans de carrière.Haute en couleur, cette production innove et mise sur une magie poétique, touchante et humoristique, faisant vivre une expérience interactive aux spectateurs.Dans une ambiance envoûtante et énigmatique, Alain Choquette nous fait voyager au travers des époques et explore les frontières de l’imaginaire parmi des tableaux magiques à couper le souf?e. C’est une invitation à vivre pleinement l’instant présent en vous permettant de laisser une marque indélébile dans votre mémoire et dans le temps ! »Un spectacle interactif, mené sans faille par celui qui reste le maître de l’illusion, avec poésie, fantaisie et humour. » Télérama TTT »Alain Choquette maîtrise toujours les arts du divertissement et de l’éblouissement. » Le journal de MontréalDurée : 1h20À partir de 8 ans Alain Choquette Alain Choquette

THEATRE DES ARCADES DE BUC BUC Place de la République Yvelines

