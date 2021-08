Saint-Sever Office de Tourisme Saint-Sever Landes, Saint-Sever Bubulle en quête de la couronne de Saint-Sever Office de Tourisme Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Voici la liste de ce dont tu as besoin pour mener ta quête à bien : un stylo ou un crayon, le livret à récupérer à l’Office de Tourisme, de la curiosité, un bon sens de l’observation et un esprit d’aventure ! Tout au long de cette chasse au trésor, tu vas devoir récolter des mots indices qui te permettront de trouver la phrase mystère, mais surtout de découvrir le patrimoine de la cité. Pour cela, il te faut ouvrir l’œil et répondre correctement aux questions qui te sont posées.

Tout au long de cette chasse au trésor destinée aux enfants, il faut récolter des mots indices qui permettront de trouver la phrase mystère. Office de Tourisme Saint-Sever Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

