Bubble Mers Mers-les-Bains, 25 juin 2022, Mers-les-Bains.

Bubble Mers Mers-les-Bains

2022-06-25 – 2022-06-25

Mers-les-Bains Somme

La BUBBLE MERS est une course ou marche à pied à caractère non compétitif de 5 kms non chronométrée et sans classement à allure libre à effectuer en individuel ou en équipe. Cette épreuve est ouverte à tous à partir de 7 ans.

Pour le simple plaisir de courir, ou de marcher mais aussi de faire partie de la fête et de partager un moment unique. Sur le parcours vous pourrez franchir une dizaine d’obstacles gonflables de folie.

barbylone.mers@gmail.com +33 2 35 50 20 79

dernière mise à jour : 2022-02-21 par