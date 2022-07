Bubbey Mayse – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 14 octobre 2022, Bouguenais.

2022-10-14

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h)

Musique klezmer et chansons yiddish Sur scène, quatre femmes, quatre paires de ciseaux et une malle pleine de tissus. Dans un dernier hommage à une Bubbey (une grand-mère), elles vont aller piocher, découper, assembler et ainsi se métamorphoser chacune devant nos yeux. Dans leurs instruments, on entend les cris des histoires qui remuent, on sent planer le pas de la colère, on devine des racines profondes avec des envies d’horizon, on rêve de se blottir dans une danse jusqu’au petit matin… À travers leurs quatre voix, on plonge dans un univers entier. Celui de quatre femmes qui se réunissent autour de l’amour de la musique klezmer et de la langue yiddish, et qui y puisent l’élan de réinventer des lendemains qui chantent. Elsa Signorile : clarinette, chant / Juliette Divry : violoncelle, chœurs / Margaux Liénard : violon, chœurs / Morgane Labbe : accordéon, chant Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon. Tout public à partir de 7 ans.

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/agenda/