NANTESSE BOOGALOO BUBAR Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes NANTESSE BOOGALOO BUBAR Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. NANTESSE BOOGALOO Samedi 25 novembre, 20h00 BUBAR Prenez l’impact d’une section cuivre spécialisée funky, glissez lui dans l’élastique une basse éclectique, ajoutez une pincée de cocottes guitaresques et cadencez le tout par une batterie bien décompospeed. Faites ça dans un répertoire transe qui coulisse de l’afrobeat à la surf music, diffusez des spray d’improvisation capiteux d’acid jazz et réactivez l’expérience cosmico cosmopolite d’ex Tarace Boulba, vous obtenez Nantesse Boogaloo : la nouvelle machine humaine qui donkeykick les anneaux de Buren.

Facebook BUBAR 5 et 14 rue Louis Blanc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/bubarnantes/about?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/NantesseBoogaloO/ »}] Le Bubar, 1er brewpub Nantais depuis 2015, on y brasse notre propre bière, avec 11 tirages pression Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 Groove-Afro-Funk Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BUBAR Adresse 5 et 14 rue Louis Blanc, 44200 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville BUBAR Nantes latitude longitude 47.206606;-1.555075

BUBAR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/