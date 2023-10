THE BIG 4/2 BUBAR Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes THE BIG 4/2 BUBAR Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. THE BIG 4/2 Vendredi 24 novembre, 20h00 BUBAR Le Big 42 c’est 10 musiciens d’horizons divers (funk, rock, jazz) qui s’amusent à redonner vie à des titres oubliés du répertoire funk/ soul rock 70’s. Quelques commentaires grappillés au grès de conversations : Keith Mansfield «Un petit côté fanfare funky… Dynamisant!! », Fatback band « On n’a jamais autant dansé! », Dyke and the blazers « C’est quand même un Truc! »… BUBAR 5 et 14 rue Louis Blanc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/bubarnantes/about?locale=fr_FR Le Bubar, 1er brewpub Nantais depuis 2015, on y brasse notre propre bière, avec 11 tirages pression Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 Soul rock 70’s Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BUBAR Adresse 5 et 14 rue Louis Blanc, 44200 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville BUBAR Nantes latitude longitude 47.206606;-1.555075

