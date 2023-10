YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY BUBAR Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue.

Le franco-britannique, habitué des formations électriques (Songø, City Kay,…) dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop et de folk.

Yoann Minkoff est accompagné en live par le beatboxer Kris Nolly (Looshan) avec lequel une complicité musicale s’est nouée.

Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche. Le duo sort son premier EP Leaving Home en 2019. Remarqués en France lors de leurs passages à l’Olympia (Paris), à l’UBU (Rennes) ou encore Jazz en Ville (Vannes) Yoann & Kris ont également tourné en Angleterre (Bristol, Londres), aux Emirats Arabes (Dubaï, Doha) et en Afrique du Sud (Cape Town). Ils ont collaboré avec de nombreux artistes aux univers aussi riches que variés.

Le Bubar, 1er brewpub Nantais depuis 2015, on y brasse notre propre bière, avec 11 tirages pression

Blues & Beatbox