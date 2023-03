Les Auditions de Printemps à Buanes Buanes OT Aire sur l'Adour Buanes Catégories d’Évènement: Buanes

2023-06-10 11:00:00 – 2023-06-10 14:00:00

Landes Buanes . EUR C’est parti pour les Auditions de Printemps !

Du 4 avril au 10 juin, les élèves de l’Ecole de musique d’Aire sur l’Adour parcourent le territoire pour leur traditionnelle ronde des villages.

C’est l’occasion pour les élèves de se produire en public, pour vous ou vos enfants, de découvrir les instruments de musique ou de rencontrer les professeurs pour préparer la rentrée 2023

Les classes de clarinette, flute traversière et saxophone continueront la tournée le samedi 10 juin 2023 à l’église de Buanes

