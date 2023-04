Art et sentiers Mairie, 15 juin 2023, Buais-Les-Monts.

Une exposition d’œuvres d’art éphémères sur un parcours de randonnée de 4 à 6km.

Particuliers, artistes amateurs, confirmés, scolaires, associations, structures spécialisées…

ont crée une ou plusieurs œuvres selon leur inspiration et envie pour agrémenter la découverte de cette balade. Accès gratuit, tout public. Départ de la salle de convivialité de Buais-les-Monts.

Un second parcours est visible à Marcilly près de Ducey les Chéris. Flyer disponible au départ des parcours et dans les Offices de Tourisme..

Vendredi 2023-06-15 à ; fin : 2023-09-17 . .

Mairie

Buais-Les-Monts 50640 Manche Normandie



An exhibition of ephemeral works of art on a 4 to 6km hiking trail.

Individuals, amateur artists, confirmed artists, schools, associations, specialized structures?

have created one or more works according to their inspiration and desire to enhance the discovery of this walk. Free access, all public. Departure from the conviviality room of Buais-les-Monts.

A second route is visible in Marcilly near Ducey les Chéris. Flyer available at the departure of the routes and in the Tourist Offices.

Exposición de obras de arte efímeras en un recorrido a pie de 4 a 6 km.

Particulares, artistas aficionados y experimentados, escuelas, asociaciones, estructuras especializadas?

han creado una o varias obras de arte según su inspiración y su deseo de enriquecer el descubrimiento de este paseo. Acceso libre, todo público. Salida del salón comunal de Buais-les-Monts.

Un segundo recorrido puede verse en Marcilly, cerca de Ducey les Chéris. Folleto disponible al inicio de las rutas y en las Oficinas de Turismo.

Eine Ausstellung vergänglicher Kunstwerke auf einer 4 bis 6 km langen Wanderstrecke.

Privatpersonen, Amateurkünstler, erfahrene Künstler, Schulen, Vereine, spezialisierte Einrichtungen?

haben nach ihrer Inspiration und Lust ein oder mehrere Kunstwerke geschaffen, um die Entdeckung dieser Wanderung zu bereichern. Kostenloser Zugang für alle. Start am Gemeinschaftsraum von Buais-les-Monts.

Ein zweiter Parcours ist in Marcilly in der Nähe von Ducey les Chéris zu sehen. Flyer am Start der Strecken und in den Fremdenverkehrsbüros erhältlich.

