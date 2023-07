Visite des coulisses du B’twin Village B’twin Village Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Visite des coulisses du B’twin Village Samedi 16 septembre, 11h00 B’twin Village Sur inscription dans la limite des places disponibles

Comme l’année dernière, le B’twin Village ouvre ses portes au public. Autrefois 1er aéroport de Lille, puis une usine à tabac, ce lieu aujourd’hui dédié à la mobilité abrite un magasin de vélo, différents partenaires sportifs et de loisirs, des pistes de pratique et également des lieux de restauration.

Mais savez-vous que derrière ces murs se cache le plus grand centre de conception de Decathlon ? C’est ici que sont imaginés, designés et conçus les produits sportifs de demain. Nous vous emmenons dans les coulisses de la marque de sport préférée des français.

Durant 1h30, vous allez découvrir tous les secrets de ce bâtiment, patrimoine historique de l’industrie lilloise.

B'twin Village 4 rue du professeur langevin, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 19 80 80 http://www.btwin-village.com Le B'twin Village est un lieu dédié à la mobilité. Il comporte un magasin, de nombreux partenaires et des pistes de pratique. C'est aussi le plus grand centre de conception de Decathlon Metro, Parking, Piste cyclable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

