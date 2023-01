BTS: Yet To Come au cinéma Jaux, 1 février 2023, Jaux Jaux.

BTS: Yet To Come au cinéma

Rue de la République Jaux 60880

2023-02-01 – 2023-02-01

Jaux

60880

Jaux

18 18 Retrouvez RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook dans cette version cinéma inédite spécialement remontée et remixée pour le grand écran. Découvrez de nouveaux plans rapprochés et angles de vue sur l’ensemble du concert BTS: Yet To Come au cinéma. Avec les plus gros tubes du groupe parmi lesquels “Dynamite”, “Butter” et “IDOL”, ainsi que la première performance live de “Run BTS”, single du dernier album du groupe, Proof. Rendez-vous dans les cinémas du monde entier pour ce moment de célébration. Que la fête commence !

Retrouvez RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook dans cette version cinéma inédite spécialement remontée et remixée pour le grand écran. Découvrez de nouveaux plans rapprochés et angles de vue sur l’ensemble du concert BTS: Yet To Come au cinéma. Avec les plus gros tubes du groupe parmi lesquels “Dynamite”, “Butter” et “IDOL”, ainsi que la première performance live de “Run BTS”, single du dernier album du groupe, Proof. Rendez-vous dans les cinémas du monde entier pour ce moment de célébration. Que la fête commence !

https://www.majestic-compiegne.fr/FR/fiche-film-cinema/MFKEGF/bts-yet-to-come-in-cinemas.html

Jaux

dernière mise à jour : 2023-01-25 par