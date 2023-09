Salon de l’auto-rénovation BTP CFA Ardennes Poix-Terron Catégories d’Évènement: Ardennes

Poix-Terron Salon de l’auto-rénovation BTP CFA Ardennes Poix-Terron, 13 octobre 2023, Poix-Terron. Salon de l’auto-rénovation Vendredi 13 octobre, 14h30 BTP CFA Ardennes Entrée libre et gratuite De 14h30 à 17h00 le CFA de Poix-Terron ouvre ses portes gratuitement pour vous donner les clés de l’efficacité énergétique.

Les professionnels se mobilisent pour vous donner des conseils sur vos projets de rénovation : l’ordre des Architectes, France Rénov’, Oktave, les enduits Saint-Astier, isolants en laine de mouton avec Moos laine … seront là pour répondre à vos questions. BTP CFA Ardennes 134 Grande Rue 08430 Poix-Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00 PNR Ardennes Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Poix-Terron Autres Lieu BTP CFA Ardennes Adresse 134 Grande Rue 08430 Poix-Terron Ville Poix-Terron Departement Ardennes Lieu Ville BTP CFA Ardennes Poix-Terron latitude longitude 49.644121;4.632589

BTP CFA Ardennes Poix-Terron Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poix-terron/