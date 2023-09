Ateliers auto-rénovation BTP CFA Ardennes Poix-Terron Catégories d’Évènement: Ardennes

Poix-Terron Ateliers auto-rénovation BTP CFA Ardennes Poix-Terron, 13 octobre 2023, Poix-Terron. Ateliers auto-rénovation Vendredi 13 octobre, 14h00 BTP CFA Ardennes Gratuit, sur inscription uniquement Le PNR des Ardennes vous propose des ateliers pour apprendre les bases d’une isolation et d’une ventilation efficaces. Animés par des formateurs du CFA de Poix-Terron, ces ateliers gratuits sont accompagnés par une visite de l’établissement.

Les participants pourront ensuite profiter du salon des professionnels. BTP CFA Ardennes 134 Grande Rue 08430 Poix-Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03-24-42-90-57 »}, {« type »: « email », « value »: « charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

