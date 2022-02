BT EMPLOI – journée portes ouvertes BT Emploi Bègles Catégories d’évènement: Bègles

BT Emploi, le mardi 1 mars à 09:00

10 ans après son ouverture, le BT Emploi vous ouvre ses portes à l’occasion d’une journée entière consacrée à l’accompagnement à l’emploi, la formation, l’orientation scolaire et l’évolution professionnelle. Jeunes collégien.nes, lycéen.nes, étudiant.es, demandeurs.euses d’emplois, salarié.es ou créateur.trices d’entreprises… venez à la rencontre des nombreuses structures du territoire réunies le mardi 1er mars pour vous délivrer des informations et des conseils personnalisés. [Retrouvez toutes les informations sur [https://www.adele-begles.fr/](https://www.adele-begles.fr/)](https://www.adele-begles.fr/)

Entrée libre

Trouver un emploi, se former, s’orienter BT Emploi 23 rue robert schuman Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T17:00:00

