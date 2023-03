Portes Ouvertes du BT EMPLOI BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Portes Ouvertes du BT EMPLOI BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles, 29 mars 2023, Bègles. Portes Ouvertes du BT EMPLOI Mercredi 29 mars, 09h00 BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Entrée libre et gratuite Le BT Emploi vous ouvre ses portes à l’occasion d’une demi-journée consacrée à l’accompagnement à l’emploi, la formation, l’orientation scolaire et l’évolution professionnelle.

Jeunes collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, demandeurs·euses d’emplois, salarié·es ou créateur·trices d’entreprises… venez à la rencontre des nombreuses structures du territoire réunies le mercredi 29 mars pour vous délivrer des informations et des conseils personnalisés. BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Avenue Robert Schuman Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 62 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

