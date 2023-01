Café Recrutement BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Café Recrutement BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles, 26 janvier 2023, Bègles. Café Recrutement Jeudi 26 janvier, 14h00 BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles

Entrée libre

A.DE.L.E. organise dans le cadre du PLIE des Graves et du Service Emploi un Café Recrutement avec RAS INTERIM sur le métier de Conducteur.trice de bus le Jeudi 26 janvier 2023, 14h00 au BT EMPLOI BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Avenue Robert Schuman Bègles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine A.DE.L.E. dans le cadre du PLIE des Graves et du Service Emploi organise le 26 janvier prochain à 14h00 au BT emploi, un Café Recrutement sur le métier de conducteur.trice de Bus avec RAS INTERIM Artigues Logistique et Transport. L’agence présentera le métier de conducteur.trice de bus interurbain, la formation et les offres d’emploi à pourvoir.

Prérequis: Permis B, 21 ans et une curiosité pour ce métier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T14:00:00+01:00

2023-01-26T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Adresse Avenue Robert Schuman Bègles Terres Neuves Ville Bègles Age minimum 21 Age maximum 99 lieuville BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Departement Gironde

BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Café Recrutement BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles 2023-01-26 was last modified: by Café Recrutement BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles 26 janvier 2023 Bègles BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles

Bègles Gironde