Laval Mayenne Laval A partir de 22H – Initiation avec Eduardo Dias.

De 22H30 à 00H30 – Soirée BSK avec DJ Dias. Entrée libre et gratuite.

Entrée interdite aux mineurs.

La direction se réserve le droit d’entrée.

