Médiathèque La Grand-Plage, le jeudi 16 décembre à 19:00

Bryan Ferry, avec son timbre de velours irrésistible et sa silhouette de dandy anglais, se balance au sommet des charts depuis les années 70. Ce film retrace le parcours du pianiste et chanteur, fils de mineur devenu icône du glam rock. Membre du groupe Roxy Music puis crooner de charme en solo, il a électrisé la scène musicale britannique et traversé les modes avec une classe insolente. Dans le cadre du festival MusicVideoArt ! , organisé par Heure Exquise ! Un film documentaire de Catherine Ulmer Lopez, 2020, 52 min. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

2021-12-16T19:00:00 2021-12-16T20:30:00

