JEUX EN RÉALITÉ VIRTUELLE TOUT L'ÉTÉ À WORK SWEET HOME À BRUZ Work Sweet Home Bruz

Ille-et-Vilaine

JEUX EN RÉALITÉ VIRTUELLE TOUT L’ÉTÉ À WORK SWEET HOME À BRUZ Work Sweet Home, 2 juillet 2021 09:00-2 juillet 2021 21:00, Bruz. 2 juillet – 31 août Tarif groupe à partir de 16 eu /enf pour 1h de session avec la présence d’un animateur. Tarif normal solo à 20 eu /adulte pour 1h de session. Tarif normal solo à 13 eu /adulte pour 30 minutes de session. Tarif normal solo à 17 eu /enf pour 1h de session. https://www.worksweethome.fr/realite-virtuelle-activite-virtual-room-jeux-work-sweet-home-rennes Vivez l’immersion en solo ou à plusieurs avec des casques de #réalitévirtuelle et choisissez parmi un large choix de 20 jeux et expériences immersives jusqu’à 4 personnes. Vivez l’immersion en solo ou à plusieurs avec des casques de #réalitévirtuelle et choisissez parmi un large choix de 20 jeux et expériences immersives jusqu’à 4 personnes. Activité seule ou à plusieurs entre amis ou en famille sur réservation en ligne sur le site www.worksweethome.fr ➡ onglet « Activités » ➡ « Jeux en Réalité Virtuelle – VR ». Tarif groupe à partir de 16 euros / enfant pour 1h de session avec la présence d’un animateur. Tarif normal solo à 20 euros / adulte pour 1h de session. Tarif normal solo à 13 euros / adulte pour 30 minutes de session. Tarif normal solo à 17 euros / enfant pour 1h de session. À votre arrivée une boisson de bienvenue vous sera offerte. Photos et/ou vidéos pourront être prises par l’animateur, avec votre autorisation, pour garder un souvenir (prestation incluse aux tarifs). Possibilité de prévoir également cette activité VR pour des #anniversaire #evg #evjf mais aussi pour des #afterwork #teambuilding. Pour toutes demandes/questions, n’hésitez pas à me contacter par téléphone et/ou par mail. À bientôt à WSH à Bruz ! Florian / Work Sweet Home Work Sweet Home 22 Rue Louis Blériot 35170 Bruz 35170 Bruz Ille-et-Vilaine vendredi 2 juillet – 09h00 à 21h00

