La maison des jeunes vous donne rendez-vous mardi 25 juillet 2023, pour l'événement Bruzik ! 10 jeunes artistes bruzois se succéderont sur scène pour vous présenter leur projet musical. Mardi 25 juillet, 19h30

Tout au long de cette soirée, 10 jeunes artistes bruzois se succéderont sur scène pour vous présenter leur projet musical. Au programme de cette soirée : Bubbling Youth (reprises de morceaux soul funk rock pop)

Maksym (rap/slam)

BKO Naza

Kyoos

Teaz’

LGN (rap)

Shaër (rap)

M.A.D (rap)

KasaiZ (rap)

Rendez-vous mardi 25 juillet 2023 de 19h30 Vau Gaillard. Entrée Libre. Vau Gaillard Rue des Peupliers 35170 Bruz

