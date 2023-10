Le songe de Gwenaël Morin Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

3 et 4 avril 2024

https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/254836-le-songe

Gwenaël Morin s'est lancé un défi fou mettre en scène LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ de William Shakespeare avec seulement 4 interprètes. Avec peu d'artifices et en moins de 2h, les quatre amoureux·ses, princes·ses, artisan·es, fées font se rencontrer le réel et l'imaginaire dans une grande liberté. Enivrée de théâtre, la troupe transforme ce Songe en une comédie survoltée, libre et cruelle, sans cesse en mouvement. Une version aussi accessible qu'exigeante où l'on se laisse conter le Songe et s'offre une parenthèse.

Théâtre l'Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine
2 rue jules vallès
Bruz 35170
Ille-et-Vilaine

Heure : 20:30

