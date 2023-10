Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillée Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillée
Théâtre l'Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine
Bruz, 22 février 2024 20:30

UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE s'adresse aux jeunes gens (mais pas que) en faisant de l'histoire du théâtre une histoire qu'ils et elles peuvent rattacher à la leur.

22 et 23 février 2024

UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE s'adresse aux jeunes gens (mais pas que) en faisant de l'histoire du théâtre une histoire qu'ils et elles peuvent rattacher à la leur.

Sur scène, 4 jeunes acteur·ices rejouent des scènes mythiques d'œuvres filmiques ou théâtrales autant que leur propre intimité… Un théâtre de la relation à l'énergie foisonnante qui entre en résonance avec notre époque. Cette pièce minimaliste qui multiplie les niveaux de lecture est un régal autant pour les spectateur·ices néophytes qu'aguerri·es !

Théâtre l'Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine
2 rue jules vallès
Bruz 35170
Ille-et-Vilaine

Heure : 20:30

